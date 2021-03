La relación entre Melodie Peñalver y Beltrán no tiene frenos. Después de conocerse en ' La isla de las tentaciones ', la pareja ha apostado todo por su amor y, aunque en un primer momento todo fueron dudas, ahora la influencer tiene muy claros sus sentimientos por el empresario y se ha sincerado sobre sus planes de boda , aclarando si está pensando en casarse con él.

A través de 'Be Strong', el canal de mtmad donde comparte todas las novedades de su vida, la concursante del reality de Mediaset ha grabado cada detalle del reñido duelo que se ha disputado con su novio. "Es tan competitivo que no sabe que va a perder, he nacido para conducir", ha empezado asegurando, ajena a lo que estaba a punto de suceder.