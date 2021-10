En un primer plano que ha dejado ver a la perfección la rugosidad, los poros y las impurezas de su piel, Melyssa Pinto ha mostrado el brote de granos que le ha salido en la cara. Concretamente, en la zona de las mejillas. "No me gustan nada esos meses en los que me salen granitos en la cara", ha reconocido la que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes' a los más de un millón de usuarios que la siguen a través de Instagram.