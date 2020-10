La participante de 'La isla de las tentaciones' desvela a qué se dedicaba antes de ser famosa

Tras el éxito de 'La isla de las tentaciones', Melyssa Pinto se ha convertido en una auténtica estrella. Y no solo por su impresionante crecimiento en redes sociales, si no que ha protagonizado su primera portada de revista, en la que ha desvelado datos nunca antes contados sobre su desconocido pasado antes de ser famosa. ¿Cómo se ganaba la vida para ayudar en casa?

Sincerándose como nunca, en su última entrevista para la revista 'Lecturas', la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha hablado sin tapujos sobre la parte de su vida más íntima y desconocida, esa de la que mucha gente no sabe. La influencer ha confesado que, pese a lo que muchos puedan pensar por su imagen y su descomunal éxito en redes sociales, siempre ha sido una chica normal, con una familia humilde y con una vida que no siempre fue fácil.

Y es que la diseñadora no ha tenido reparos en contar en qué trabajaba antes de participar en televisión por primera vez, asegurando no sentirse avergonzada por ello. "Los veranos trabajaba limpiando casas para no tener que pedir dinero a mis padres", ha comenzado explicando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melyssa Pinto (@melyssapiinto) el 9 Jun, 2020 a las 3:23 PDT

Además, la extronista de 'MyHyV' ha revelado que este tema supuso varias discusiones en su relación con Tom Brusse, quien la señalaba de no tener ambición: "Puedo entender que para ti no sea ambición haber pasado de limpiar casas a sacarte una carrera de diseño de moda y después haber salido en la tele. Me hizo sentir muy mal. Llegué a pensar que no lo decía con maldad, que le salía solo”.