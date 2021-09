Y es que como a muchos otros concursantes que han pasado por Honduras, lo que se vive allí no se olvida fácilmente. Tanto es así que Melyssa reconoce sentirse un poco como con el 'Síndrome de Estocolmo' . De lo que allí se quejaba en su día ahora lo echa de menos. Por esta razón ha adoptado una serie de comportamientos "raros" que demuestran que no solo internamente le ha hecho mella a la valenciana esta experiencia de supervivencia extrema.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que "ha habido un antes y un después" de esta aventura y que a veces se siente ahora vacía, estresada o irritada por no poderse enganchar al ritmo que se vive día a día. "Me está costando. Estoy como lenta" , ha expresado y a eso se le suman una serie de secuelas que ha detallado en su regreso oficial a mtmad:

Además la joven ha contado cuáles son sus planes más inmediatos y, entre ellos, destaca un próximo viaje a Ibiza junto a su hermana, su cuñado y Sergi Castro . De este último también ha hablado a su vuelta Melyssa Pinto. Hacia su novio se ha dirigido para agradecerle la paciencia que está gastando. La exnovia de Tom Brusse ha reconocido que no está siendo fácil el retomar las relaciones porque ella misma necesita su propio espacio y está con un carácter más irritable

En este ejercicio de sinceridad sobre las dificultades de la vuelta a la realidad, Melyssa Pinto tiene claro que ha cambiado con esta experiencia. No es la misma chica que llegó a Honduras con muchos miedos. La nueva Melyssa sabe lo que quiere y no se conforma ya con cualquier cosa. La exconcursante de 'Supervivientes' ha contado cómo va a encarar su vida de ahora en adelante y sorprende todo lo que quiere y que no le tiembla la voz al contarlo.