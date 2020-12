Concretamente, la ex de Tom se ha puesto en manos del doctor Alejandro Segarra, un reconocido médico estético, para realizarse un aumento de labios con ácido hialurónico. La influencer está encantada con el resultado de su tratamiento y no ha dudado en presumir de su nueva imagen a través de las redes sociales.

La joven no ha dudado en aclarar las dudas de sus seguidores y ha contado que el retoque no es muy doloroso: “Te ponen anestesia en crema. Duele un poquito, pero es solo un pinchacito. La anestesia no te quita completamente el dolor, pero es soportable”. Además, ha contado que la sensibilidad de sus labios sigue siendo la misma y que no nota ninguna diferencia en ese sentido.