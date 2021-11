Con la llegada y auge de Instagram, Mery se hizo de oro. La joven, de 28 años, tiene un estilo propio tan marcado e inconfundible que enamora. A la hora de vestir no sigue modas ni reglas, algo que la diferencia de otras influencers. Esto no quiere decir que no siga al detalle las últimas tendencias, pero sí que sus looks nada tienen que ver a los que lucen otras jóvenes de su edad.