El devastador testimonio de Michu sobre su relación con Gloria Camila

“La gente tiene una idea de ella que no se corresponde con la realidad”, así de tajante ha definido Michu a su cuñada tras preguntarle en las páginas interiores de ‘Diez Minutos’ por ella. Además, la joven ha contado que una vez le pidió dinero para comer y no se lo dio. “He notado su ausencia cuando más lo he necesitado. A mí me han cortado el suministro de agua, Gloria lo ha sabido y se ha desentendido. Una vez le pedí 200 euros para comer y no me ayudó. Le ha dado igual que su sobrina de cuatro años no tenga agua”, ha explicado la andaluza con dureza.