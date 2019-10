Miriam Sánchez posa con su novio por primera vez: "Mi barbas"

Concretamente, ha sido en tres fotografías distintas en las que hemos podido ver a su nuevo amor, del que no sabemos prácticamente nada. Tal y como contó en una entrevista para ¡Qué me dices! su chico se llama Fernando. Miriam conoció a su actual pareja estudiando el curso de tanatopraxia y le conoció porque él era camarero en un bar cercano a su centro de estudios.

La excolaboradora de Telecinco habló muy bien de él y confesó que le había ayudado mucho en los duros momentos que ha vivido en estos años: "Me dio protección". Al preguntarle cómo es, Miriam Sánchez contó que es un chico tímido y al que no le gusta ni la fama ni el mundo de la televisión. Además, quiso dejar claro que a él le gustó estando en un mal momento y "gordita".

Reconociendo que junto a él se divierte mucho, también contó que está enamorada y feliz, dejando claro en todo momento que no tuvo que ver nada lo físico. "Tras la operación me está diciendo que no quiere que me convierta en un bicho raro. Le gustaba como me conoció", cuenta. En su perfil de Instagram, hemos podido ver que se dirige a él como "mi barbas" o "mi marido".