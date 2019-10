Marta Lopez 'GH', ingresada en el hospital: "He pasado dos días que no se los deseo a nadie"

La exconcusante de 'GH' explica los motivos de su ingreso hospitalario

La última publicación en Instagram de Marta López ha dejado seriamente preocupados a sus seguidores. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha publicado una imagen en la que la hemos podido ver con semblante serio, tumbada en la camilla de un hospital y con una vía colgando de su brazo izquierdo. Un alarmante 'selfie' que paralizaba a sus seguidores, que rápidamente se han volcado con la colaboradora para desearle una pronta recuperación.

"Hola chicos. Después de lo último que escribí, finalmente acabé teniendo razón. He pasado dos días que no se los deseo a nadie, un cólico al riñón que por aguantar tanto se me complicó y me provocó también una infección, pero ya estoy casi bien", ha comenzado escribiendo Marta junto a la fotografía en cuestión, en la que ha explicado que ha tenido unos dolores tan fuertes que fácilmente podrían ser comparados con los de un parto.

Marta López relata los dolores que ha sufrido durante su ingreso hospitalario

"Os aseguro que ha sido lo más parecido a un parto que he tenido, con contracciones incluidas y con fiebres hasta 39,8 que no se me quitaban...pero lo dicho, ¡ya estoy casi bien! Gracias a todos por preguntar pero tranquilos, ya sabéis que bicho malo...", concluía la exconcursante de 'GH' en sus redes sociales y tratando de calmar a todos aquellos que se habían preocupado.

Como era de esperar, las redes de la colaboradora de 'Ya es mediodía" se han convertido un hervidero de mensajes de apoyo y cariño en este momento de salud tan complicado para ella. A pesar de la dolorosa recuperación, la colaboradora de Telecinco ha sacado un hueco para agradecer todo el amor que ha recibido por parte de sus fans, amigos y compañeros de profesión.

El mensaje de agradecimiento de la exconcursante de 'GH'

"Quiero agradecer a todo el mundo, de corazón, los mil y pico mensajes. Pedir perdón porque no puedo contestar a todo el mundo (...) Fui al hospital porque me encontraba fatal y, bueno, tenía un cólico en riñón. Como llevaba varios días aguantando, aunque los dolores fuertes me llegaron el jueves, ya se me había complicado y me creó una infección bastante grande", ha contado. En este mensaje, también ha confesado que lo ha pasado fatal y que ha estado como de parto con 40º de fiebre que no se le quitaba. Todo ello lo ha explicado en unos 'stories' de Instagram en los que la hemos podido ver visiblemente recuperada y devolviendo el cariño que ha recibido.