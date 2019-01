Mónica Hoyos da carpetazo a Carlos Lozano y cuenta sus inesperados planes

En medio de toda esta complicada situación, Mónica Hoyos ha explicado que sería capaz de perdonar a Carlos Lozano, su ex, por el bien de su hija. Además, tal y como ha contado, sus ganas de enamorarse y volver a ser madre siguen vivas: "Me gustaría enamorarme y que me dieran la oportunidad de ser mujer. Merezco estabilidad emocional y, aunque mi pequeña sé que no quiere, me gustaría darle un hermanito. Me estoy planteando hacerlo aunque sea sola, sin pareja".