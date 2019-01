Oriana la lía con su exnovio en un directo de Instagram y acaba cambiando de móvil

Inmediatamente, Oriana ha invitado a Eugenio a abandonar el directo diciéndole que no pintaba nada en él. Pero esto no es todo, la extronista de 'MyHyV' ha comenzado a dirigirse a él de una manera con la que ha dejado claro que entre ellos no hay ningún tipo de buena relación. Ante todo esto, Eugenio iba añadiendo comentarios en el directo que han hecho que Oriana se enfadara mucho y comenzara a insultarle.