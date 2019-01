Alba Carrillo manda un dardo a Feliciano López tras anunciar este su boda

Aprovechando una visita al Museo de Cera de Madrid, Alba escogía a la figura de Salvador Dalí para compartir sus confidencias y le revelaba un enigmático mensaje en el que no faltaba una buena dosis de sorna.

"No me mire así, señor Salvador. A mí también me han llamado loca y, alguna vez genio", así empezaba el primer asalto de la modelo al que le seguía sin respiro un nuevo dardo: