La exconcursante de 'GH' ha mostrado su dolor ante el asesinato del joven Samuel en A Coruña

Nagore Robles no ha podido evitar romper a llorar ante la terrible noticia: "¿Qué mierda de país estamos formando?"

Samuel era un joven sanitario de 24 años. Fue asesinado en A Coruña cuando había salido con sus amigos de fiesta. Recibió una brutal paliza que acabó con su vida y, según confirman las amigas que estaban con él, uno de sus agresores se dirigió a él y le dijo: "O paras de grabar o te mato, maricón". Un grito que ha provocado la repulsa de todos porque las palabras sí importan y, porque a la espera de la confirmación por parte de los investigadores, se trataría de un crimen más de odio.

Para condenar este asesinato a golpes, miles de personas se han movilizado en varias ciudades del país para exigir justicia ante la brutal agresión. Plazas abarrotadas a pesar de la pandemia, minutos de silencio, lemas en favor de todas las opciones sexuales y contra la homofobia se han extendido por todos los rincones porque este triste suceso ha sacudido las conciencias. Nagore Robles ha sido una de las personas que ha hablado alto y claro sobre el asesinato del joven Samuel y lo que a ella le está afectando.

Ha tratado hasta cuatro veces de grabar un vídeo en su cuenta de Instagram, pero las palabras se le atragantaban a la presentadora. El dolor por lo ocurrido quedaba reflejado en su rostro donde a duras penas podía contener las lágrimas. "Necesito que se entienda el mensaje", ha sido lo primero que ha dicho porque cada una de sus palabras eran importantes. En primer lugar, Nagore Robles ha explicado cómo se siente después de este acto tan brutal: "Hoy me he levantado super triste, super mal, furiosa", expresaba sincera ante la cámara.

La actual presentadora de 'Sobreviviré', el late show de 'Miteleplus' se ha hecho en alto unas preguntas que le reconcomen desde que conociese la noticia: "¿Cómo puede haber muerto asesinado a patadas un niño?" ¿Qué mierda de país estamos formando? ¿Cómo puede tolerarse que haya partidos políticos con mensajes tan peligrosos?" y tras esto, Nagore ha estallado sobre lo que no piensa tolerar a partir de ahora.

Nagore Robles toma una drástica decisión en sus redes

Poniéndose por un momento en la piel de la familia, tal como hiciese también la exconcursante de 'GH', Fayna Bethencourt, y de sentir vergüenza como sociedad por lo que ha ocurrido: un joven asesinado "por sentir, por amar, por vivir con libertad", la colaboradora de Telecinco ha decidido poner un límite a sus seguidores. A partir de ahora no quiere que todo el mundo la siga y tiene muy claro qué perfiles no quiere ver en sus redes.

"No quiero ni un solo votante de VOX entre mis seguidores. Cerca de mi vida no quiero ni un solo homófobo que me siga. ¡Largo, podéis ir desfilando! A partir de ahora voy a estar en frente de vosotros", ha pronunciado categórica Nagore.

No es la primera vez que Nagore coge el timón para reivindicar sobre la diversidad. La novia de Sandra Barneda no se cansa de abogar desde su ventana pública para romper con los esquemas que impone la sociedad y mostrar lo maravilloso que es el que "todas somos diferentes y extraordinarias". Ella apuesta a que se sea "atrevidos e imparables" y por eso no va a dudar en alzar su voz contra aquellos que impiden que otros lo sean y no va dudar de señalar a todo aquel político que defienda esas actitudes opresoras.

