Que Nagore es una maestra en eso de encandilar a televidentes y followers es algo pausible, pero ahora también podrás comprobarlo en el próximo evento de Mitele PLUS . En él, la vasca se enfundará su outfit más deportivo para organizar una clase en directo de fitness que todos podemos seguir. Nagore entrara en nuestra casa . Eso será el 28 de abril a las 19:00h, y puedes hacerlo inscribiéndote aquí antes del día 27. Pero antes, y para convencerte de lo bien que lo podrás pasar, os vamos a dar los cinco motivos por los que ponerte en forma desde tu hogar no es una excusa y por los que Nagore es el mayor ejemplo de cómo hacerlo y en toda una REINA DEL FITNESS.

Se acabó decir “está lloviendo y no me muevo del sofá“. No vas a tener excusas para no incorporar material deportivo a tu mobiliario y Nagore es el ejemplo más claro. “Cuando llegué a mi casa lo que tenía claro es que mi esterilla de yoga y mi bici tenían que estar conmigo”, comentaba a principios de este mes junto a un par de fotografías en las que la ex concursante de ‘Gran Hermano’ enseña el lugar exacto en el que la había integrado.