Noemí Merino 'GH' confiesa por qué ha ocultado su embarazo: “Me planteé abortar”

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha concedido una entrevista en exclusiva para el programa en el que trabaja. Noemí Merino ha desvelado nuevos detalles sobre su embarazo y ha explicado, entre lágrimas, el motivo por el que lleva ocultando la noticia durante meses.

esperando su primer hijo, la exconcursante de 'GH', Noemí Merino, se ha sincerado en el programa para el que colabora, en Biosfera TV, explicando todos los detalles de su embarazo. "Estoy en confianza pero es una de las entrevistas en las que más nerviosa estoy. Ya no lo puedo ocultar, es una de las cosas más duras para mí", ha comenzado explicando la canaria. Si quieres conocer todos los detalles, dale al play del vídeo. Tras anunciar que estála exconcursante de '',, se ha sincerado en el programa para el que colabora, en Biosfera TV, explicando todos los detalles de su embarazo. "Estoy en confianza pero es una de las entrevistas en las que más nerviosa estoy. Ya no lo puedo ocultar, es una de las cosas más duras para mí", ha comenzado explicando la canaria. Si quieres conocer todos los detalles, dale al play del vídeo.

Tras ser preguntada por su embarazo, Noemí ha confesado cómo fue su reacción al conocer la noticia: "Fue bonito pero tengo un matiz. Para mi familia, mi pareja y mi familia política lo fue. Sinceramente, para mí no fue nada bonito. Es cierto que fue buscado, él quería formar una familia conmigo, pero yo pensaba que esto podía tardar y no iba a ser tan rápido. Pensaba que iba a tardar unos años pero no, él dio en el clavo a la primera", ha confesado la ex gran hermana, muy nerviosa por su próxima maternidad.

A continuación, la exconcursante de 'GH 12+1' ha hecho una dura confesión, desvelando que no está segura de querer ser madre. "Fue un shock, estuve muchos días llorando, muy mal porque todos estaban felices pero yo notaba que no tenía ese sentimiento. Nos viene una niña en camino, no sé como lo voy a afrontar porque no sé si estoy preparada para ser madre", ha relatado la exconcursante de 'GH'.

Noemí ha explicado no sentirse ilusionada con su embarazo, hasta el punto de plantearse abortar a escondidas de su pareja al enterarse de la noticia: "Fue demasiado mal, no quería, me planteé abortar sola, que fuera una pérdida y que nadie se enterara".

"No me noto criándola, puedo llegar a ser buena madre pero no tengo ese sentimiento. No he tenido un embarazo normal: He tenido unos meses malos, me decían que podía nacer con Síndrome de Down. Estuve cuatro meses con pruebas constantes, hoy en día me dicen que tiene bajo riesgo, pero tiene un bulto nucal, hay que llegar al final del embarazo para saberlo", ha contado, muy emocionada.

"Lo hago porque creo que es el mejor padre, porque es él el que tiene la ilusión. Es una dependencia que voy a tener siempre. Pensar que voy a tener una carga toda mi vida y tener que darle otro hijo para que no se quede sola. Es una gran responsabilidad, es lo que mas preocupada me tiene. Cuando me lo dijeron fue peor que el agua fría", ha explicado la ex gran hermana.

Hace solo unos días, Noemí Merino confesaba que estaba esperando su primero hijo con una emotiva fotografía. Si quieres saber todos los detalles, dale al 'play' del siguiente vídeo:

