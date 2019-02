Amor Romeira confiesa un grave problema de salud: “Tengo un 57% de pérdida auditiva”

La exconcursante de 'GH' acaba de cumplir 29 años y no ha sido el mejor de sus cumpleaños. Justo antes de comenzar la celebración, Amor ha tenido que someterse a un estudio de audición al detectar que no escuchaba bien. "Acudí a un centro auditivo que hay aquí en Madrid y me llevé un buen disgusto. Allí, tras hacerme unas pruebas, me confirmaron que tenía problemas auditivos , y muy graves", ha comenzado explicando la ex gran hermana, muy preocupada.

Amor Romeira se ha sincerado sobre su enfermedad y ha relatado cómo vivió el momento en el que le confirmaron la noticia: "Cuando me dieron la noticia, me puse en lo peor. Me imaginé a mi abuela con su súper aparato en la oreja y se me vino el mundo abajo. Luego, cuando me enseñaron cómo son ahora los audífonos, me tranquilicé. Pensé que me iba a quedar sorda para siempre. Menos mal que en la clínica me trataron fenomenal, me tranquilizaron y me quedé flipando con los audífonos invisibles que hay ahora", ha comentado la canaria.