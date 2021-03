Nagore Robles: "Mi infancia fue horrorosa, en mi casa había poca felicidad"

La dura infancia de Nagore Robles

“Cuando salía de casa me ponía la careta de ‘todo está bien’ porque era lo que me habían enseñado. Nunca me permití a estar mal”, ha explicado Nagore a Luc Loren. Todos esos sentimientos que fue “tapando” explotaron hace un año, cuando su mejor amiga falleció tras luchar durante años contra un cáncer. “No supe qué me pasaba. No era capaz de conectar con lo que me estaba pasando. Pensaba que estaba preparada, pero los días de después sentía un vacío tan enorme que no entendía qué me ocurría”, ha contado la colaboradora. Y no se reconocía. Pero entonces recurrió a la terapia y llegó a plantearse estudiar psicología.