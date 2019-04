Nagore Robles se declara a Sandra Barneda como nunca: "No busco provocar"

A través de su perfil de Instagram, la colaboradora ha compartido una foto, fundiéndose en un apasionado beso y gritando al mundo su amor por Sandra Barneda. "Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer", asi ha comenzado la colaboradora su carta. "No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena p*lla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar", ha comentado Nagore, más que orgullosa de su condición sexual y presumiendo de la mujer que tiene al lado.