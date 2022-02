Son muchas las ocasiones en las que hemos visto a presentadora y colaboradora. Por ejemplo, el 4 de octubre, Nagore pidió a todos en plató que le cantaran en cumpleaños feliz a la presentadora y el 22 de noviembre tuvieron un "pique" sobre los errores y los perdones: "Te he dicho vale lo siento", decía Sandra; "que me digas siete veces lo siento no me vale", replicaba Nagore; "no, si ya lo tengo comprobado", respondía riendo Barneda.