La exconcursante de 'GH' se ha mostrado una vez más sin máscaras y sin tratar de disimular que últimamente no se siente bien. Nagore Robles ha reivindicado en repetidas ocasiones que no hay nada de malo en reflejar la realidad que una vive y que esta no siempre es la fantasía que puede verse en las redes. Es por ello que la presentadora ha compartido una reflexión sobre el mal momento que está pasando.