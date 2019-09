Noemí Merino 'GH' pide ayuda para su hija ingresada: "He hecho lo que me han recomendado y sigue vomitando y asfixiada"

La exconcursante de 'GH' ha hecho un llamamiento para poder ayudar a su hija

La pequeña lleva ingresada cuatro días

Noemí Merino no puede más. La que fuese concursante de 'GH' está atravesando un momento de su vida muy complicado, pues su hiija Irina sigue ingresada en el hospital . La pequeña acudió al médico de urgencia hace ya cuatro días con una fiebre de casi 40º, motivo de peso por el que el equipo médico decidió dejar ingresada a la bebé de cuatro meses.

Sin embargo, las horas están pasando muy despacio para la canaria, que no puede soportar ver a su hija en estas condiciones y se está desesperando porque, según cuenta, no le están dando ninguna explicación de lo que le está sucediendo a su pequeña y su estado de salud no mejora. Es por eso que Noemí ha tomado la decisión de recurrir a las redes sociales para pedir ayuda y hacer un llamamiento a aquellos seguidores que hayan estudiado medicina.

La desesperada petición de Noemí Merino 'GH'

"Quiero reivindicar que llevo aquí cuatro días y no nos dicen realmente lo que tiene mi niña que está vomitando, con fiebres muy altas entre 38º y 39º. Está asfixiada y tiene un pitido constante en el pecho, en las tráqueas o donde sea. Desde aquí, hago un llamamiento para todos esos médicos o enfermeros que me estén viendo y puedan ayudarme para saber cuál podría ser el mejor tratamiento", ha comenzado explicando la exconcursante de 'Gran Hermano', que se ha grabado en vídeo con un semblante serio y su hija en brazos.

"Mi hija vino al hospital de urgencia con 39,9º de fiebre y muy asfixiada. Lo único que le han puesto has sido Paracetamol. Hoy le han dado Nolotil, que no es para el dolor, sino para la fiebre...Y lo único que le dan para bajarle la fiebre son remedios físicos: paños fríos por todo el cuerpo que están provocando que mi hija tenga diferentes temperaturas todo el tiempo, lo que puede derivar en un constipado...", se ha quejado Noemí, que ya no sabe qué mas hacer para ayudar a su bebé.

"La tengo desnuda porque me han recomendado estar con la puerta de la habitación y las ventanas abiertas. Lo he hecho todo y mi niña no para de toser y asfixiarse y lo único que le dan es Paracetamol y suero", recalca la canaria que ha aprovechado esta ocasión para denunciar la situación de la sanidad canaria.