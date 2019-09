Risto Mejide explica lo que hará cuando nazca su hija Roma: "Laura Escanes y yo nos vamos a repartir la baja"

Risto ha hablado de cómo está su relación con Jorge Javier Vázquez

"No he sido nunca partidario publicar nada de mi hijo y no lo voy a hacer ahora"

Mejide, sobre El Cejas: "No todo lo que funciona en Youtube lo hace en tele"

Got Talent' ha comentado en una cómo afronta su próxima paternidad y cómo se encuentra Laura Escanes en la última etapa del embarazo, noticia que conocíamos ha explicado su relación actual con Jorge Javier Vázquez, que este año no estará como juez del programa de talentos, y hasta ha hablado de la participación de El Cejas en 'GH VIP 7'. El juez de '' ha comentado en una entrevista para ¡Hola! y cómo se encuentra Laura Escanes en la última etapa del embarazo, noticia que conocíamos en febrero de este año . Pero el presentador también, que este año no estará como juez del programa de talentos, y hasta

Muy ilusionado y contento, así se encuentra Risto Mejide antes de que nazca Roma, la hija que espera junto a la Laura Escanes. Será su segundo hijo y no ha dudado en explicar a ¡Hola! cómo está Laura a sólo unos meses de que nazca su pequeña. "Todo bien, todo perfecto. Ilusionados y con muchas ganas", ha explicado Risto, a la vez que ha comentado que el parto no se emitirá por redes sociales: "No he sido nunca partidario de publicar nada de mi hijo (refiriéndose al niño que tiene junto a la periodista Ruth Jiménez) y no lo voy a hacer ahora".

Lo que sí voy a hacer es pillarme la baja

Lo que sí tiene claro Risto es que se pillará la baja para repartírsela con Laura. "Yo lo estoy disfrutando mucho. Lo que sí voy a hacer es pillarme la baja", ha respondido Risto que también ha contestado con un rotundo "sí" a la pregunta de si él y Escanes se van a repartir la baja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide) el 1 Sep, 2019 a las 9:49 PDT

Risto explica su relación actual con Jorge Javier Vázquez: "Tenemos pendiente una cena"

Ante la pregunta de por qué Jorge Javier no ha repetido silla en 'Got Talent', el publicista ha sido contundente: "Yo no he decidido los jurados del programa". Eso sí, Risto ha querido dejar claro que, más allá de los roces televisivos que ambos tenían en directo, le guarda mucho cariño al presentador de 'GH VIP'. "Me llevo estupendamente bien. Tenemos pendiente una cena desde que ha vuelto y está bien. Tengo muchas ganas de verle, claro que sí", ha comentado.

Mejide, sobre El Cejas: "A priopi, me parece un fichaje muy interesante"