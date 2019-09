Jorge Javier Vázquez, sobre Rocío Flores: "Sabe hasta dónde quiere llegar"

El último en hablar sobre la nieta de Rocío Jurado ha sido el propio, que no ha dudado en dar su opinión sobre la hija de Antonio David en la última entrada de su blog de 'Lecturas' : "Y en plató se convirtió en una verdadera revelación. Nos encontramos con una chica muy educada, con las ideas muy claras. Sabe hasta dónde quiere llegar y en qué berenjenales no meterse. Entiendo que ha seguido los programas de la cadena y que conoce las artimañas de los principales personajes de Mediaset.

Jorge Javier también ha reflexionado sobre la actitud de Rocío ante la dramático situación de sus padres: "Ahora bien: yo ya no entiendo nada de la historia entre Antonio David - Rocío Carrasco - Rocío Flores Carrasco, porque después de tantos años y tantas versiones uno esperaba encontrar a una muchacha resentida que, a las primeras de cambio, le lanzaría un dardo a su madre. Pero a simple vista, no parece que la niña vaya a ir por esos derroteros".

El presentador de 'GH VIP' está muy soprendido por la actitud de Rocío Flores

No sólo ha opinado de la impecable actitud que está teniendo públicamente Rocío Flores sobre la guerra librada por sus progenitores, sino que también Jorge Javier se ha atrevido a alavar la actitud de la joven y comentar que no le importaría conocerla un poco más. "Cortó de manera taxativa la pregunta que hacía referencia a esas desavenencias y dejó bien claro en todo momento que su presencia en un plató era para defender a su padre. Y que esa defensa no implicaba echar por tierra a la madre. Tiene pinta de ser cariñosa. Me gustaría seguir conociéndola", ha explicado.