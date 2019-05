Laura Matamoros y Daniel Illescas se casan en secreto en Cuba: "Te quiero para el resto de mi vida"

Para esta improvisada boda no faltaron los padrinos, invitados, muchas luces y la youtuber Luc Loren que fue la encargada de oficiar el acto. Todo estaba pensado para que la última noche en Cuba fuese memorable y decidieron que no podía haber nada mejor que una boda entre la pareja enamorada para cerrar el perfecto viaje.

La llegada de los novios

Con música en directo por los mismos Gemeliers que no se iban a perder tal acontecimiento, hizo su entrada triunfal el novio, Daniel Illescas que iba acompañado por las influencers Teresa González y Magali Dalix en calidad de madrinas. Con una camiseta azul, que curiosamente había planchado con esmero Daniel Illescas por la mañana, tal como había recogido Laura en sus stories, Daniel Illescas esperaba nervioso a la novia a pie de playa.

Sin hacerse de rogar demasiado y retando a la superstición, Laura Matamoros aparecía radiante con un vestidazo amarillo y cogida del brazo por Lorenzo Remohi, que era elegido como su padrino. Pero ahí no terminaba la comitiva porque para arropar a la hija de Kiko Matamoros también Marta Lozano y Dulceida cumplían un papel importante en la improvisada ceremonia secundando el camino de la novia con sus damas de honor.

Lejos de faltar algún detalle por la precipitación de la boda, en la ceremonia no faltaron los votos, gestos cómplices, el intercambio de anillos y el esperado beso del nuevo matrimonio influencer . La emoción fue constante en cada momento, tal como sus invitados recogieron con las grabaciones del móvil.

"Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida", fueron las palabras de Daniel Illescas a las que Laura Matamoros respondió con un: "Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo".