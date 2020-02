Noemí Salazar cuenta que su hija sufre tricotilomanía: "Lo he pasado muy mal con este tema"

La exparticipante de ‘los Gipsy King’ también ha confesado “que lo ha pasado muy mal con este tema”, sobre todo porque la pequeña se está empezando a quejar, ya que se está dando cuenta en el colegio "de que las niñas tienen más pelo que ella”. Tanto es así, que Noemí ha optado por llevarla a un psicólogo infantil, aunque no ha conseguido mucho éxito. "No me ha funcionado mucho porque quieras o no la niña es un niña y no entiende lo que le dice el psicólogo”, ha explicado a través de varios stories publicados en su perfil de Instagram.