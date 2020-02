Adara y Gianmarco posan juntos y se enfrentan: "Nadie de mi familia quiere que esté con él"

En este primer reportaje juntos, la parejita ha contado en exclusiva todos los secretos de su relación. Y es que, tras darle una oportunidad al amor después de haber arreglado sus cuentas pendientes, no podrían estar mejor con la decisión que han tomado. Asegurando que su reconciliación ha marcado sus vidas y que su atracción no tiene frenos, han hablado así: “Hemos estado juntos tres días, han sido mágicos”.

Adara afirma estar “superfeliz” y no se arrepiente del paso que ha dado al elegir al que se está convirtiendo ya en el amor de su vida. “Con Gianmarco he hecho el amor con luz por primera vez”, asegura en esta entrevista en la que habla abiertamente sobre los detalles más íntimos de su relación. “Fue en la penumbra, muy romántico”, matiza. Gianmarco, por su parte, ha confesado que fue “mejor de lo que esperaba”.

La pareja asegura que los días que han vivido juntos han sido como un sueño y la ex de Hugo Sierra cuenta que siente que es libre y se puede expresar con libertad. “Me estaba conteniendo muchísimo, pero no podía hacerlo más porque mis sentimientos son demasiado grandes”.

Y es que llegar hasta este dulce momento que viven no ha sido fácil. La modelo ha contado que se ha reafirmado en todo lo que sentía y que a día de hoy sigue viendo “esa forma que tiene de mirarme”. La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ asegura que el italiano es muy romántico y que siente que quiere estar con ella.

Las cosas no están siendo del todo fáciles a pesar de esta felicidad. Tal y como han explicado, la familia de Adara no acepta del todo esta relación y no les agrada mucho que estén juntos. Estas han sido las palabras que ha dicho la influencer: “Nadie de mi familia quiere que esté con él”.