Aunque aún no ha tenido tiempo para sacar el máximo partido a las diferentes estancias, la de ‘Los Gipsy Kings’ no ha querido exhibir algunos detalles del hogar a través de las redes sociales. Una de las ‘obsesiones’ de la exconcursante son los sofás. Basta con echar un vistazo al que tenía en la anterior vivienda, uno enorme de terciopelo gris con cojines a juego, valorado en más de 11.000 euros.

“Voy a seguir teniendo mi toque ‘brilli’, pero en otra intensidad. Vi este sofá en la tienda y me pareció superbonito. Quería uno que no fuese muy alto porque detrás irá la mesa del comedor. Cuando lo vi rosita, tuve un poco de miedo…”, confiesa la exconcursante, quien finalmente se dejó aconsejar por La Casa De Mi Gitana, la tienda en la que se ha hecho con el mueble más cómodo de la nueva vivienda.

Una vez más, la ‘influencer’, que quiero una decoración completamente diferente a la de la anterior casa, pero igualmente rompedora, ha dado más de una vuelta a los posibles colores principales que reinarán en la cocina: “Tengo un dilema. No me quiero arriesgar y quiero volver al blanco, pero estoy un poco cansada porque la mía de antes era parecida. Y esta (en color negro mate y detalles en madera) me encanta y a Antón también, pero me da miedo que luego no combine con la decoración que quiero poner. Pero, ¡mirad qué chula!”, exponía la ‘influencer’, que también mostraba la original encimera que han elegido.