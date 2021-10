Los 25 años recién estrenados de Rocío Flores han querido ser de lo más celebrados y no solo porque le hayan hecho a la influencer una fiesta sorpresa en la que Olga ha tenido mucho protagonismo, sino también por todos los mensajes que se han mandado. La mujer de Antonio David ha descrito lo que siente por ella a través de una carta que ha conmovido a la hija de Rocío Carrasco y a sus seguidores.

View this post on Instagram

"Decirte que te has convertido en una gran mujer estoy tan orgullosa de tu personalidad, de tu saber estar, de tu dulzura, del corazón tan grande que tienes, de como cuidas a tu familia y amigos y como estas pendiente de todos nosotros", ha comenzado expresando la ganadora de 'Supervivientes, pero la cosa no ha quedado ahí. Olga Moreno ha señalado que no es de hacer este tipo de manifestaciones públicas, pero que este año sí que le apetecía y así lo ha hecho.