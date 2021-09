Hablamos en Outdoor con el Maestro Joao sobre su verano y los planes que tiene previstos para el otoño

El exconcursante de 'GH VIP' muestra su apoyo a Rocío Carrasco: "Me da pena lo dividida que está la sociedad"

Para muchos, el regreso de Rocío Carrasco era algo de lo más esperado y uno de los que más se ha alegrado de esta vuelta ha sido el Maestro Joao. El vidente se ha implicado de manera personal en esta historia que se iniciase en abril y que cuenta ahora con una segunda parte con 'En el nombre de Rocío', en la que se conocerán nuevos datos. El que fuera concursante de 'GH VIP 7' y defensor de Tom Brusse en 'Supervivientes' se ha entregado a esta causa que no afecta a una única mujer, tal como dice, sino que es un mensaje dirigido a "otras muchísimas mujeres y a muchas otras personas que lo pasan mal".

Tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Rocío Flores y opinar sobre lo que ha ido viendo de la hija de Antonio David y Rocío Carrasco, el Maestro Joao considera que es muy necesario que se siga contando la historia de la familia para que la nueva defensora de la audiencia de 'Sálvame' pueda sanar totalmente. Él ha hablado abiertamente de cómo ve a esa nueva Rocío Carrasco, a la que pisa fuerte y a la que no le tiembla la voz, si se trata de hablar de los que le han hecho daño.

"Es una mujer a la que considero luchadora, valiente, fuerte y que antes, según ha confesado ella, no ha podido tener esa fuerza porque estaba malita. Ahora que la ha sacado, me encanta verla así", han sido las primeras palabras que el vidente ha revelado a Outdoor y de nuevo ha aprovechado para decir en público que tiene todo su apoyo y que está feliz de verla en televisión. De hecho, Joao va más allá y admite que él como admirador ferviente de Rocío Jurado, siempre ha tenido cariño por su hija y los programas que hacía antiguamente en la tele. Desde su 'Cita con Apeles' hasta el momento de patio de vecinas de 'El tendedero' en 'Día a Día, junto a María Teresa Campos.

Sin embargo, no es solo que él piense que "Rocío Carrasco se mueve, habla y expresa muy bien" para desempeñar este papel, sino que su actitud le encanta y está a deseo de que todo salga a la luz, aunque es un sentimiento encontrado por lo que representa para él la figura de Rocío Jurado y todo lo que ella en vida construyó y que desde que no está se ha desmoronado: "En realidad me da pena ver a la familia destruida, pero es hora de que todo salga. Las familias no son de cuento". El vidente ha hablado de los últimos movimientos de la hija de Rocío Jurado con su 'familia de la tele' y no ha podido evitar expresar su alegría por el cariño que tiene a las afectadas: "Ha sacado a Rosa Benito del grupo y seguro que hará lo mismo con Rosario Mohedano".

Maestro Joao, insultado por su defensa a Rocío Carrasco

Por su parte el Maestro Joao está viviendo las consecuencias de esa defensa que ha hecho de Rocío Carrasco en los últimos meses. El ir en contra de 'la marea azul' le ha pasado factura y se encuentra con insultos a diario en las redes. "Me da pena lo dividida que está la sociedad y el hecho de que por defender a Rocío Carrasco se me dice de todo en las redes".

Una situación que él trata de llevar de la mejor manera posible porque entiende que es un personaje público, pero que le afecta y más al ver que la mayor parte de las críticas, insultos y comentarios negativos proceden de mujeres: "Hay mucho machismo interiorizado de la mujer en este país".

Me da pena que la mayor parte de mensajes de críticas que recibo son de mujeres. Hay mucho machismo interiorizado en este país

De ahí que vea el exconcursante de 'GH VIP' más necesario que se dé voz a este testimonio y se haya dado cuenta de que esto se ha convertido en una guerra entre dos mujeres (Rocío Carrasco y sus partidarios y los que están al lado de Olga Moreno) en la que tiene claro al lado de quién se ha posicionado: "Olga ganó de manera legal 'Supervivientes', pero para mí la victoria moral fue de Tom Brusse y eso es lo que hemos celebrado este verano", admite.

El hecho de desear que llegue el otoño y que esté apoyando a Rocío Carrasco a diario en sus redes, le está valiendo que le califiquen de "oportunista para subirte al carro" o de que si "esta es la única manera que tienes de hacerte platós", pero lo cierto es que tal como se presentan los próximos meses al Maestro Joao no le van a faltar oportunidades ni proyectos, tal como a Outdoor nos ha confesado.

El vidente ha vivido un verano muy especial en el que ha estado muy bien rodeado. Sin salir de España y moviéndose prácticamente todo el rato por Andalucía con su Rubio, los planes han estado constantemente en la agenda del Maestro Joao. "He estado haciendo pequeñas cosas de imagen sobre todo en Jerez de la Frontera y en Cádiz y haciendo algunas colaboraciones en televisión". Sin embargo, de lo que sin duda más ha disfrutado ha sido de pasar más tiempo junto a los suyos. Los reencuentros han estado a la orden del día y también ha estado muy activo en el trabajo porque no ha echado el cierre en agosto a su templo para las consultas.

"He estado más ocupado de mi familia, de mi madre y de mi hermana que hacía tiempo que no estábamos tanto juntos. Ha sido un verano bonito y ya prediciendo que el siguiente será excepcional no solo para mí, sino para todo el mundo", han sido sus augurios para lo que se viene. Pero por lo pronto lo más cercano es el otoño, tiempo para el que tiene muchas esperanzas puestas no solo por el nuevo testimonio de Rocío Carrasco, sino también por sus propios proyectos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maestro Joao (@maestro_joao)

En concreto, serían tres las aventuras en televisión en las que podría embarcarse próximamente el Maestro Joao y también está en el aire un proyecto que le devolvería a la radio, medio en el que ya hace unos años trabajó y dirigió hasta su propio programa: "Estoy esperando a tener noticias de ello, pero es algo que me hace muchísima ilusión. La radio me apasiona y en ella te evitas la imagen que a veces te esclaviza tanto en la televisión", tal como ha expresado, aunque ha querido matizar esa esa queja porque él se reconoce como un animal televisivo: "Me da pena que a veces se pierda un mensaje por ver lo bien peinado que estás, lo gordo o delgado o juvenil".