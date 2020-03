Omar Montes cambia de look y sus seguidores reaccionan: "Pareces la pantera rosa"

El impactante cambio de imagen de Omar

Omar Montes rebosa éxito allá por donde va. El ganador de ‘Supervivientes’ está viviendo su mejor etapa profesional como cantante, con múltiples conciertos por todo el país. El cantante de éxitos tan reconocidos como ‘Alocao’ ha querido celebrarlo y ha apostado por un cambio de look. Una nueva imagen del artista que no ha dejado indiferente a sus seguidores, que han querido mostrarle su opinión.

El joven ha subido en su cuenta de Instagram una imagen junto a su hijo, Omar Jr. Una acción bastante normal por el ex yerno de Isabel Pantoja, que presume de su pequeño cada vez que puede. Lo que ha extrañado a su casi millón de seguidores ha sido el nuevo color de pelo que presenta. El ex gran hermano, que no es la primera vez que se cambia el tinte, ha optado esta vez por el rosa.

Las diversas reacciones de los fans no han tardado en llegar. Mientras que hay parte de ellos que les gusta cómo le queda esta transformación, hay otros que no les ha gustado el nuevo Omar. “Pareces la pantera rosa”, ha comentado en tono de humor un seguidor del artista, “me encanta ese pelo”, le ha dicho otra fan, “Oye Omar, que ya se ha pasado el carnaval”, le ha dicho otro que no le ha gustado nada cómo le queda el llamativo color.

Así le ha cambiado la vida a Omar Montes 'Supervivientes'

De ser un chico desconocido de Panbendito a convertirse en unos años en una auténtica mina de oro. Según publicó la semana pasada el diario ‘El país’, el artista estaría ganando en la actualidad una cifra que ronda los 160.000€ mensuales. Un dinero que proviene de los conciertos y bolos que protagoniza por su exitosa música.