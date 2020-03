Matías Roure se tatúa los dos brazos y la espalda: "Vida eterna y cambio constante"

Matías Roure se ha hecho amante de la tinta. El barman más famoso de ‘ First Dates ’, ha decidido renovar por completo su imagen y, para ello, se ha atrevido a tatuarse gran parte de los dos brazos y la espalda. El joven ha compartido todo el proceso en su Instagram oficial, donde también hemos podido apreciar que se ha tatuado la mitad de su cuerpo.

“Vida eterna y cambio constante”, titulaba a la publicación Matías. En la imagen, el camarero se encuentra con los ojos cerrado y sin camiseta mientras su amigo le está haciendo uno de los tatuajes en el brazo. Los seguidores del modelo no han dudado en comentar su rostro, el cual parece estar molesto con el proceso. “Qué exagerado, vaya cara de dolor”, ha escrito un seguidor bromeando. “Qué carita de miedo”, ha recalcado otro.

El influencer ha rematado esta publicación con la frase: “cuando algo es para ti, ni el universo podrá quitártelo”. Esta reflexión puede ser parte del significado de todos los símbolos que ha dejado reflejados en su cuerpo y que se encuentran en el vídeo de la cabecera de la noticia. El barman ha querido dejar en su piel una línea recta que parte su espalda en dos y varios signos que no muestran a primera vista lo que pueden representar para él.

La buena sintonía entre Matías Roure y Lidia Torrent

Pese a su ruptura tras 3 años de relación, Matías y Lidia Torrent han mantenido la buena conexión que tienen ambos. Y no les queda otra, ya que ambos tienen que verse las caras día tras día trabajando en el programa de citas más famoso de la televisión. Era el propio barman quien confirmaba su separación con Lidia a través de su perfil de Instagram, donde admitía que la historia de amor que había comenzado en el restaurante, había terminado. “Nuestra historia fue bonita”, escribía.

Ahora, Lidia Torrent se encuentra ilusionada con su nueva pareja, el exfutbolista Jaime Astrain. Incluso se han llegado a oír rumores de embarazo en estos meses. “Me parece genial. Si ya no estamos juntos, lo normal es que cada uno rehaga su vida, es parte del show”, contestaba así Matías a la prensa cuando era preguntado por la nueva ilusión de su compañera. “A mí me parece perfecto que esté bien, me pone muy feliz”, reconocía, demostrando que había pasado página en su vida.