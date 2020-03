Frank Cuesta se sincera y habla de su lucha contra el cáncer: "Yo no me quiero morir"

Ha sido en dicha entrevista también donde se le ha preguntado si tiene medio a pronunciar el nombre de su enfermedad. Frank ha querido aclarar que no es miedo y que simplemente no le gusta. "Es una enfermedad de la sangre y se entiende, es un tratamiento largo. Puedo decir cáncer o leucemia, pero es que me da igual. Al final del día estás malo y ya está", ha explicado con total sinceridad.

Aunque la batalla es dura, el extenista asegura que no ha tenido ganas de tirar la toalla en ningún momento: "¿Para qué? Para eso te mueres y te pegas un tiro. No, porque tengo hijos. Si no los tuviera, sería otra historia. Tengo una familia y mucha responsabilidad. Quiero que se mueran todos antes, yo no. Si viviera en Madrid, me compraría el 'ABC' para leer quién se ha muerto. Yo no me quiero morir".