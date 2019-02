Omar Montes manda un comunicado sobre su relación con Aurah

Después de convertirse en la nueva musa de su próximo videoclip , y tras los rumores que apuntarían a un acercamiento sentimental entre Omar Montes y Aurah Ruiz,aclarando el estado en el que se encuentra su relación con la canaria. "No tengo nada con Aurah. La conozco hace muchos años y somos amigos", ha comenzado explicando el exconcursante de 'GH VIP'.

El cantante ha confesado que Aurah y él se conocen desde mucho antes de que ella entrara como pretendienta a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el diera sus primeros pasos en la industria musical. Una amistad que viene de lejos y que ambos no han dudado en recordar con una fotografía a través de sus redes sociales. "Somos amigos antes de que yo fuera cantante y que ella saliera en la tele . Es una amistad real", ha confesado Omar.

Lo cierto es que Aurah y Omar cada vez están más unidos y aprovechan las constantes visitas de la canaria a Madrid para pasar tiempo juntos. Y es que, pese a la amistad de años que les une, el madrileño no ha dudado en deshacerse en halagos con la que fuera concursante de 'GH VIP', dejando ver que no le importaría comenzar una historia con su gran amiga.ha comentado.

Por último, el ex de Isa Pantoja ha asegurado que no cree que Aurah quiera tener nada con él, pero que si pasara algo, no tendría ningún problema en hacerlo público, haciéndoselo saber a sus seguidores los primeros: "Si algún día estoy con ella, que mira que lo tengo difícil, OS LO CONTARE".