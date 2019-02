La nueva vida de Silvia Casado 'GH': Mamá de sus dos pollitos y estilista de novias

Empresaria de éxito y estilista famosa de novias. Todas quieren que Silvia les prepare para su gran día. La ex concursante de la primera edición de 'Gran Hermano' vive alejada del papel couché , pero seguro que su vida actual interesa, os interesa a muchos. La malagueña es una mamá molona que disfruta de sus dos peques cada día y una enamorada de viajar por el mundo (si es por Asia, mejor). Os presentamos la nueva (y actual) vida de Silvia Casado.

"Pues nos vamos los dos" , con esa frase terminó voluntariamente el concurso de Silvia Casado en la primera edición de 'Gran Hermano'. Fue lo que la malagueña dijo cuando la audiencia expulsó a Israel, con el que había mantenido una relación sentimental dentro de la casa. Estuvo 24 días en Guadalix de la Sierra, pero todavía sigue siendo "la de Gran Hermano": "yo llevo un montón de años con la peluquería y mucha gente aún dice: "Me ha peinado la de Gran Hermano" , comentaba Silvia a 'Diario Sur' tras salir del reality.

Estilista de novias con mucho éxito

En el caso de Silvia, la ex gran hermana ha retomado su carrera como peluquera y ahora es estilista de novias en Málaga. En sus redes sociales podemos ver todo el trabajo que realiza y como agradece el buen momento profesional que está viviendo a todos sus compañeros: "compartir tiempo con vosotros es aprender de peluquería, de vida, experiencias, viajes... no me canso de decirlo. Hace dos años que empecé este nuevo camino y nunca hubiera pensado todo lo que estamos haciendo".