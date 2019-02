Isa Pantoja y Asraf confirman su amor juntos en la cama por primera vez

Hace unos días Asraf nos sorprendía estallando contra todos los que se cuestionaban su relación con Isa Pantoja. Asraf aseguraba que no iba a consentir que nadie perturbe el dulce momento que está viviendo junto a la que fuera novia de Alejandro Albalá. Ahora parece que la pareja ha decidido responder a todos los que no se creen su relación con unas imágenes de ellos juntos, por primera vez, en la cama. A ritmo de reggaeton y tumbados en la cama, Isa Pantoja ha publicado una storie en su perfil de Instagram, que Asraf no ha dudado en compartir.