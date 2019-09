Omar Montes pide perdón por lo ocurrido en su último concierto: "Lo siento por la que nos han liado"

Y así he tenido k cantar... no funcionaban los altavoces ni nada y no me han pagado pero la gente no tiene culpa NOS HAN ESTAFADO EN PEÑARROLLA PERO AÚN ASÍ NOS LO HEMOS PASADO BIEN OS CAMELOOO Y OS COMO EL CORAZÓN A TODOS pic.twitter.com/bjFE5sdIAo