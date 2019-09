Isa Pantoja reacciona por sorpresa al último posado de Sofía Suescun: "Poco se habla"

Obviamente, este detalle no ha pasado desapercibido para muchos de los seguidores de Sofía que, atónitos ante esta reacción por parte de la hija de la tonadillera, no dudaban en comentar también su propio comentario. "Chica después de como te criticó y se burlaba de ti e incluso habló de tu madre, ¿ahora es tu amiguita? Madre mía que pocas luces tienes", ha escrito una seguidora dirigiéndose a la hija de Isabel. "Ay Dios, qué falsas. De ella no me extraña...pero de ti", apuntillaba otra usuaria de Instagram.