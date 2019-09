Omar Montes comparte un recuerdo de su padre por primera vez: "He crecido sin su figura"

Omar ha querido mostrarle al mundo cómo es su padre, sobre el que habló abiertamente en mtmad y confesó que no había estado muy presente en su vida. Con una foto del pasado sentado en sus rodillas, el ex de Isa Pantoja ha puesto cara a Aukasha, su padre.

Omar Montes habló de su padre en mtmad

En un vídeo para mtmad, el exconcursante de 'Gran Hermano' no tuvo ningún problema en explicar todo sobre la difícil relación con él. "Me hubiera gustado que mi padre me llevara al parque, que me recogiera en el colegio...Venían todos los padres de los muchachos y el mío no. O en el fútbol, que a todos les animaban sus padres y yo estaba solo...", contó entonces.