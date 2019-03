Paloma González acusa a Natalia Ferviú de amenazarla por la calle: “Voy a contarlo”

Paloma ha relatado el altercado entre ambas

Al parecer, ambas se han encontrado en una calle del barrio donde ambas viven y Paloma ha decidido ignorar su presencia para no buscarse ningún lío, según ha contado ella misma en su perfil de Instagram. El conflicto ha llegado cuando Natalia ha decidido increparla y gritarla cuando le ha visto sin motivo aparente, tal y como ha contado Paloma: "Me ha visto y ha dicho 'anda, mira quién es' y cuando me he dado la vuelta me ha gritado '¡Idiota, eres una idiota!".

"Le he dicho que no me grite en la calle, que no monte un escándalo y, sobre todo, que no me amenace con denunciar porque yo no le he hecho nada, no le he insultado ni le he faltado el respeto…", ha comentado Paloma, que ha explicado que a ella no le cae bien Natalia pero que por respeto le ha ignorado para evitar lo que finalmente ha pasado.