Cristina Pujol, novia de Kiko Matamoros, le declara la guerra a Makoke: “Creía que Kiko volvería con ella”

Cristina Pujol, la novia de Kiko Matamoros, ha hablado claro en exclusiva para 'Lecturas' tras superar su primera crisis de pareja con el colaborador de 'Sálvame'. Cristina ha sido muy clara y le ha declarado la guerra a Makoke contestándole a sus ataques y refiriéndose a ella como una "celosa" y una "despechada.

En la exclusiva concedida para el citado medio, Cristina Pujol ha salido en defensa de Kiko Matamoros, su pareja, tras los últimos acontecimientos y encontronazos que han tenido lugar entre el colaborador de 'Sálvame' y su exmujer Makoke. La novia de Kiko Matamoros ha decidido declararle la guerra a Makoke respondiendo a todo lo que Makoke ha dicho sobre ella en estos meses.

Según ha explicado en esta exclusiva para 'Lecturas', Cristina considera que Makoke creía que Kiko volvería con ella y que está celosa por toda esta situación. "Makoke estaba contenta porque creía que Kiko y yo habíamos roto y tenía previsto hacer las paces con él", asegura Cristina. Además, la novia de Kiko Matamoros ha contado que Makoke se llevó un palo "cuando vio que seguíamos juntos". Según ella, "Makoke echó a Kiko de su vida pensando que volvería, y no lo hizo. Es una trepa".

Por si fuera poco, Cristina ha sido muy clara diciendo lo que piensa sobre Makoke, mostrándose muy molesta con ella: "Makoke no respeta a nadie ¿Es más que yo? Cuando yo movía el culito hace 20 años, ella llevaba 10 moviendo la bolita [en el telecupón]. No es que ella fuera catedrática".

Hablando sobre su primera crisis con Kiko Matamoros, la cual está superada actualmente, Cristina Pujol ha sido muy clara. Tal y como ha contado ella misma, en la actualidad no existe ningún tipo de crisis y, para ella, no fue una crisis de amor. Al ser preguntada por una ruptura de 12 horas de duración, Cristina Pujol ha respondido así: "No me fui con la sensación de haber roto, para mí fue una riña. Me estaba haciendo la dura, lo echaba de menos".

Cristina Pujol se ha sincerado entorno a sus sentimientos por Kiko Matamoros, del que ha hablado con muchísimo cariño: "Estamos felices, estoy muy ilusionada, y a él también se lo noto. Da la cara por mí". Cristina ha asegurado que nunca se ha sentido tan protegida por un hombre como con Kiko Matamoros y que Makoke puede decir "misa" sobre ellos.

Hablando sobre Kiko Matamoros y Makoke, Cristina Pujol tiene claro que el colaborador de 'Sálvame' no siente nada por ella: "Nos vamos a casar. La iniciativa la ha tomado él, y yo, encantada". La cosa no ha quedado ahí y la novia de Kiko le ha enviado un dardo muy directo a Makoke hablando así sobre la salud: "Por las noches salgo lo justo y cuido mi salud. Tengo entendido que ella no se cuida tanto".

La relación de Cristina con el colaborador de 'Sálvame'

Entrando en sus confesiones más íntimas sobre su relación con Kiko Matamoros, Cristina ha sido muy clara: "No hemos tenido cuidado. Pensaba que me había quedado embarazada. Habría sido muy bienvenido. Me han dicho que a Makoke le sentó fatal. Con Makoke, Kiko empezó a tener cuidado a los tres meses. Tengo el mismo derecho que ella".

Hablando sobre su expareja, Cristina Pujol ha contado que "estuvo en la cárcel y tiene antecedentes penales". Además, Cristina tiene claro que las apariciones de su hijo en televisión están motivadas por su padre: "Quiere verme humillada y tirada, él es quién lleva a mi hijo a los platós".

Hace tan solo un mes, la pareja posaba y hablaba en exclusiva para 'Lecturas' por primera vez en una entrevista de lo más sincera

Makoke respondió a la primera entrevista de Cristina

Después de que Cristina y Kiko posaran juntos por primera vez para la citada revista, Makoke quiso responder a todo lo que se dijo sobre ella y lo hizo con otra exclusiva para la misma revista en la que se mojó como nunca opinando sobre la relación de Kiko Matamoros y Cristina Pujol