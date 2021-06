"Siempre temí este momento y por más que me mentalice para soportarlo, hoy es el día más doloroso de mi vida ", escribe Pascual en el pie de la fotografía. Emocionado, el extronista ha señalado que la marcha de su mascota le ha dejado con "el alma rota". "Conociste mi peor momento y solo tú conseguías centrarme con tu mirada. Dormir junto a ti ha sido el mejor relajante de mi vida y la verdad que no se que podré hacer sin tus latidos", ha expresado.

Pascual se despide de su "confidente"

"Me siento orgulloso del hijo que tuve, espérame donde quiera que estés porque algún día volveremos a abrazarnos. Solo quiero darte las gracias por enseñarme lo que significa el amor verdadero, por estar a mi lado siempre. Ya sabes que me salvaste muchas veces la vida solo con tu mirada. Espero que pronto pase este dolor que tengo y no me deja respirar", añade Pascual para concluir estas emotivas líneas tras la dura pérdida que ha sufrido.