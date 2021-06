Para Alma Cortés Bollo se avecina una etapa de cambios y de retomar cosas que quedaron pendientes tras convertirse en mamá . La hija de Raquel Bollo no solo está inmersa en sus estudios y ahora se enfrenta a sus exámenes finales. La recta final le obliga a estar entre libros los ratos que Jimena le deja pero es que, además, ha retomado una de sus grandes pasiones: la moda . Por este motivo, la hemos vuelto a ver pisando firme las pasarelas.

Para la hija de Raquel Bollo y Chiquetete, que es una auténtica influencer (acumula más de 166 mil seguidores) esta no es su primera experiencia como modelo. Desde los 18 años, Alma Cortés ha estado haciendo sus pinitos en distintos desfiles, pero el embarazo repentino de su hija y luego la situación de pandemia truncaron sus planes para seguir haciendo en esto carrera. Hasta que ahora ha retomado su cita con la moda a partir de la pasarela La Unión Flamenca by We love flamenco.