A pesar de que ya se encuentra bien y que la experiencia ella la califica de "uno de los días más emotivos" que ha vivido, tanta intensidad le terminó pasando factura a la hija de los colaboradores de 'TardeAR'. La influencer pasaba casi en un momento del éxtasis al fundido por completo a negro. De repente sentía un mareo y a partir de ahí se sucedía todo de forma vertiginosa. "De pronto mi cuerpo me dice que me agarre al carruaje para respirar. Tosía negro. Me engancho, se me va la mano porque no tenía fuerzas, me caigo de boca en la arena. La gente cogiéndome de la frente", narraba a través de sus redes.