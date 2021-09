Su relación con Lester en 'La isla de las tentaciones' hizo que Patricia Pérez Iglesias obtuviese una enorme popularidad tras el concurso. Patri era una de las tentadoras más guapas de su edición, aunque tras su belleza se escondía un secreto que no conocimos hasta mucho más tarde. Ahora, la joven habla de su paso por el quirófano, asegurando que fue el mayor acierto de su vida.

A través de sus stories de Instagram, la que saliera de la isla de la mano del ex de Marta Peñate (y cuyo futuro con Lester pronto podremos conocer tras el estreno de 'La última tentación') ha querido hablar de su gran operación estética, la cual se realizó cuando apenas tenía 23 años.

Hace años, Patricia lucía completamente diferente. Su nariz era su mayor complejo y por ese motivo decidió entrar en quirófano para corregir su ángulo y proyección. " Me operé con 23, a punto de cumplir 24, y fue lo mejor que pude hacer", explica mientras contesta a uno de sus 'followers'.

La joven, que ahora tiene 27 años, ha querido recalcar el motivo de esta rinoplastia , que si bien tuvo parte estética, estaba enfocada a corregir un problema respiratorio. "Tengo que decir que me operaron primeramente por sinusitis crónica y que a los años me operaron el tabique tanto de manera funcional como estética", afirma mientras revela que ha pasado hasta en dos ocasiones por quirófano para decir adiós a su complejo.

No es la primera vez que Patri habla de su operación de nariz. A través de redes, la concursante de 'La última tentación' revelaba lo mal que lo había pasado tras la cirugía, a pesar de haber quedado contenta con el resultado. "No os voy a mentir. Yo sí lo pasé mal. Me dolía mucha la cara después de la operación, pero cada persona es un mundo y cada cuerpo es un mundo", explicaba mientras confesaba que aún se le notaba la cicatriz de la intervención y recomendaba informarse y buscar buenas clínicas y cirujanos antes de dar un paso tan importante.