"Chicos, tengo el coronavirus, así que voy a estar un poco desaparecida de las redes. De momento, tengo fiebre y malestar general pero está todo bien", ha confesado Patricia. Además, ha aclarado cómo se dio cuenta de que había contraído el virus: "He decidido llamar a urgencias, me han hecho la prueba y he dado positivo. Ahora me duele la garganta y la cabeza. Yo no tengo ninguna dosis de la vacuna".