Paula Casti 'MyHyV' sufre el ataque de un perro: "Me ha dejado la nariz muy mal"

La expretendienta enseña cómo ha quedado su cara tras ser atacada por un perro

Paula Casti, a la que conocimos en 'MyHyV' allá por 2014 conquistando primero a Isaac, luego a Iván Avatar y finalmente a Julen (exnovio de Violeta Mangriñán), ha sorprendido a sus seguidores con un relato sobrecogedor en el que ha narrado que ha sido atacada por un perro. La expretendienta ha mostrado su preocupación a través de su cuenta de Instagram, donde también ha enseñado las secuelas de este accidente en su cara y ha pedido consejo a sus seguidores sobre cómo actuar para que no le queden cicatrices.

Con un semblante serio y el rostro visiblemente dañado por la mordedura, la 'influencer' ha contado con tristeza e impotencia todo lo ocurrido. "He estado un poco desconectada porque he tenido un pequeño accidente, como podéis ver. Un perro me ha mordido", comenzaba narrando a sus 'followers' al mismo tiempo que enseñaba en primer plano el hinchazón de su nariz y las cicatrices que tiene a ambos lados.

Tras lo ocurrido, la exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha acudido al médico para que le hagan las curas pertinentes y, en la espera, ha aprovechado para pedir consejo a sus seguidores para saber cuál es el procedimiento a seguir tras una mordedura de este tipo. "Estoy súper triste. Me da mucho miedo que me quede alguna marca en la nariz porque la verdad es que me la ha dejado muy mal", ha señalado la joven con un tono de voz sombrío.

"Tengo ganas de llorar de lo que me duele, de lo mal que me siento y de la rabia que me da no haberme dado cuenta de que me iba a morder. Pero bueno, es lo que hay. Espero que se me pase pero que sepáis que si estoy desconectada es por este motivo", ha explicado con el ánimo de tranquilizar a sus numerosos seguidores de Instagram.

Paula Casti 'MyHyV', felizmente casada con su mujer

A finales de 2017, comunicaba la noticia más feliz de todas: se había casado en Cancún con su novia, a la que conoció en una etapa muy complicada de su vida. "Conocí a Karen en una terapia española. Fue muy divertido", explicaba Paula, que en aquella época vivía en México. "Me quedé sin dinero, sin casa y sin nada. Ella me acogió como amiga. Empezamos una amistad que con el paso del tiempo fue a algo más y cuando regresé de Colombia le pedí matrimonio", confesaba la joven que, a día de hoy, sigue presumiendo de su historia de amor en las redes sociales.