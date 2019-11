Lara Álvarez y Andrés Velencoso ya no esconden su amor y sus seguidores se derriten: "Qué parejaza"

Mucho se ha hablado en los últimos meses de la relación entre Lara Álvarez y Andrés Velencoso. Aunque por parte de ellos no ha habido una confirmación oficial, lo cierto es que, en las últimas semanas, hemos podido ver un cambio de actitud entre ambos. Todo apunta a que la pareja ya no querría esconderse más y no dudan en compartir su cariño públicamente a través de las redes sociales. La última foto de la presentadora de 'GH VIP' y 'Supervivientes' en Instagram es la prueba definitiva de esto.