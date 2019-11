Ariadna 'GH', en exclusiva: "Perdí al bebé que esperaba hace un mes y medio"

Fue en agosto de este año cuando la hija de Fortu y exconcursante de 'GH' comunicaba a todos sus seguidores el resultado de su test de embarazo, confirmando así que esperaba un nuevo hij@ y que la relación con su pareja y padre de su primera hija había vuelto a estabilizarse. Ahora, ‘Outdoor’ ha podido hablar en exclusiva con Ariadna y nos ha confirmado que desafortunadamente ya no está embarazada y que está separada de su pareja porque ambos están atravesando una crisis.

“Perdí el bebé hace un mes y medio. Lo he pasado bastante mal y me duele mucho hablar de ese tema”, así de contundente contestaba, muy amable como siempre, la ex gran hermana cuando, preocupados por unas stories en las que aparecía ingresada, le preguntábamos por cómo se encontraba.