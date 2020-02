Paula 'GH' estalla tras las críticas por su cambio y confiesa sus complejos: "Voy a decir lo que me hace no quererme"

Después de desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos, parece que Paula González no consigue calmar la repercusión que genera su transformación física. Y es que, la exconcursante de ' GH ' no deja de recibir comentarios negativos en relación a los cambios que ha experimentado en los últimos años.

Desde los que opinan sobre su imagen hasta los que critican que no es la misma Paula que conociéramos en 'Gran Hermano': uno por uno, la de Barcelona ha ido respondiendo en público a sus haters. "De piel para afuera es donde recibo todos los palos, pero no tenéis ni idea de lo que ha pasado con la persona. Hay uno que me dijo hasta que tenían que tirarme al contenedor amarillo", ha confesado. ¡Dale al play del vídeo y descubre los comentarios que ha recibido y su contundente respuesta!