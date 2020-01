Paula 'GH' confiesa sus operaciones y explica la última cirugía a la que se ha sometido: "Se ha especulado mucho"

Aunque su experiencia con la medicina estética y la cirugía plástica ha sido satisfactoria, la exgranhermana ha reconocido que muchas veces ha actuado por impulso a la hora de intervenirse, confesando haber llegado a rozar el límite de la obsesión. "Cuanto más me veía en las fotos más me molestaba mi nariz. Llegó un punto en el que quería ponerme hilos tensores en la cara. Ahora soy consciente de que era una locura y que no los necesito", ha asegurado.